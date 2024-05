Kärntens erster BiciBus fährt jetzt jeden Donnerstag in Wölfnitz

Am Donnerstag, den 25. April um 7.10 Uhr, war einiges los in Emmersdorf und Lendorf, denn der erste BiciBus Kärntens machte sich auf den Weg zur Volksschule 23 in Wölfnitz. Auf Initiative der Elternschaft und mit der tatkräftigen Unterstützung von Direktorin Renate Otti legten die Kinder mit dem BiciBus Wölfnitz auf Fahrrädern den Schulweg zurück. Die Aktion der Eltern und Kinder wurde mit der Unterstützung von Vertretern der Radlobby Kärnten/Koroška und dem Schulkörper vorbereitet und durchgeführt. Begleitet wurde der BiciBus von der Polizei, die für die notwendige Sicherheit an den Schlüsselstellen im Morgenverkehr sorgte.

©Barbara Klema

30 Kinder waren dabei

Im weit zersiedelten Wölfnitz entschloss man sich, zwei Routen zu bedienen, damit möglichst viele Schüler auf direktem Weg zur Schule kommen können. So waren am Donnerstagmorgen in Wölfnitz und Umgebung etwa 30 Kinder von der 1. bis zur 4. Schulstufe mit ihren Eltern und Begleitpersonen trotz der kühlen Temperaturen im frühen Morgenverkehr unterwegs. Als auch der Anstieg kurz vor der Zielgeraden bezwungen und die Kinderräder geparkt waren, vermeldeten die ersten Kinder schon: „Wir wollen nächste Woche gleich wieder zur Schule radeln!“