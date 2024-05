Am 3. Mai ist Welttag des Waldkindergartens

Am Freitag, den 3. Mai, wird nicht nur in Österreichs Waldkindergärten gefeiert. Unter anderem auch in Südkorea, Chile, Deutschland und Tschechien ertönt das Lied „Ich bin ein Waldkind“. Die Idee, die in den 50er-Jahren in Dänemark wegen eines Mangels an Kindergartenplätzen entstand, entwickelte sich zu einem mittlerweile weltweit etablierten pädagogischen Konzept.

©Waldkindergarten Maria Saal Die Kinder aus dem Waldkindergarten Maria Saal sind gern in der Natur.

Für die Waldkinder gibt es kein schlechtes Wetter

Die Natur als Aufenthalts- und Lernraum bietet vielfältige Möglichkeiten für Bewegung, kreatives Gestalten, Entdecken und Forschen. Und „ganz nebenbei“ wird das Immunsystem gestärkt. Je nach Standort stehen ein umgebauter Bauwagen, ein Tipi, ein Wohnwagen, eine Jurte oder Ähnliches zur Verfügung, doch jedes Waldkindergartenkind weiß: „Es gibt kein schlechtes Wetter, nur ungeeignete Kleidung.“

©Waldkindergarten Waldlicht Im Waldkindergarten Waldlicht wissen die Kinder, dass es für jedes Wetter die passende Kleidung gibt.

Naturverbundenheit wird gefördert

Die spielzeugfreie Umgebung regt nicht nur die Fantasie an, auch im Bereich der Sprache profitieren die Waldkinder. Das Erleben der jahreszeitlichen Rhythmen, das Verständnis für die Zusammenhänge im Ökosystem Wald fördern eine tiefe Naturverbindung und tragen zu mehr Bewusstsein im Bereich Umwelt- und Naturschutz bei.