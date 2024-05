Unbeständiges Wetter in Österreich: Sonne, Wolken und Regenschauer

Neben sonnigen Phasen sind Regenschauer vor allem von Osttirol ostwärts bis ins Most- und Waldviertel wahrscheinlich. Einzelne Gewitter können am Nachmittag auftreten, besonders im Osten. Entlang der Alpennordseite und im Nordwesten bleibt es meist sonnig und trocken. Temperaturen liegen zwischen 5 und 15 Grad am Morgen und steigen auf 15 bis 24 Grad am Nachmittag, wie die Meteorologen der Geosphere Austria wissen.