Das war der Bezirksfeuerwehrtag Villach-Land 2024

Am 27. April 2024 fand in der Marktgemeinde Arnoldstein im Mehrzweckhaus Riegersdorf der diesjährige Bezirksfeuerwehrtag des Bezirksfeuerwehrkommandos Villach-Land statt. Der Gastgeber, Oberbrandrat Libert Pekoll, konnte neben den Kommandanten und deren Stellvertretern der Feuerwehren aus dem Bezirk Villach-Land sowie einigen Vertretern benachbarter Einsatzorganisationen eine Vielzahl an Ehrengästen begrüßen. Nach der Begrüßung der Anwesenden und einem filmischen Rückblick auf die Geschehnisse der vergangenen zwei Jahre erfolgte eine Gedenkminute für alle verstorbenen Feuerwehrkameraden.

Zunehmende Belastungen

Im Anschluss daran erläuterte Hauptbrandinspektor Walter Egger als Gastredner die Arbeit des SVE (Stressverarbeitung nach belastenden Einsätzen) im Kärntner Landesfeuerwehrverband. Dabei sprach Egger über die zunehmenden Belastungen bei schwierigen Einsätzen und die Möglichkeiten, derartige Belastungen und Probleme im Nachhinein innerhalb der Feuerwehren mit psychologischem Beistand aufzuarbeiten. Pekoll bedankte sich in seiner Rede bei allen Funktionären für ihre Arbeit und den Zusammenhalt untereinander sowie die gelebte Kameradschaft.

Dankesworte

In drei Interviewblöcken kamen Funktionäre des Bezirksfeuerwehrkommandos zu Wort und stellten dabei ihre Sachgebiete im Bezirksstab vor. Kärntens Landesfeuerwehrkommandant Rudolf Robin führte in seiner Rede die Zukunft des Feuerwehrwesens aus und bedankte sich bei allen Anwesenden für ihre ehrenamtliche Arbeit. Im Anschluss überbrachten die Ehrengäste ihr Grußworte, um sich dabei ebenfalls für die gute und vor allem professionelle Arbeit bei allen Anwesenden und insgesamt bei allen Feuerwehrkameraden zu bedanken. Pekoll dankte zum Abschluss auch den Verantwortlichen für die Vorbereitung und Ausrichtung der gelungenen Veranstaltung. Im Zuge dessen wurde auch die druckfrische Auflage des Leistungsberichtes 2023 vorgestellt.

Für Musik, Speis und Trank war gesorgt

Feierlich umrahmt wurde der Bezirksfeuerwehrtag 2024 vom „Wurzenpassklang“ unter der Leitung von Gerit Melcher. Nach der Veranstaltung lud die Markgemeinde Arnoldstein unter Bürgermeister Reinhard Antolitsch zu einem gemeinsamen Imbiss und Getränken ein.