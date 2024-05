142 Mio. Euro Umsatz: Das ändert sich jetzt im Citypark Graz

Bereits von Beginn des Jahres 2023 an hat der CITYPARK in Graz eine erfreulich gute Entwicklung bei Umsatz und Frequenz genommen – diesen Schwung nimmt das Shopping-Center nun für einen Komplett-Relaunch des INTERSPAR Marktes, von Hervis und die Adaptierung einer neuen Fläche für Peek & Cloppenburg mit, die alle im Laufe des Jahres 2024 eröffnen werden. Auch in der Zusammenarbeit mit Kunst- und Kulturprojekten zieht der CITYPARK erfolgreiche Bilanz.

„Diesen Rückenwind nutzen wir, um im Center einiges umzugestalten“

„Wir sind mit der Entwicklung sehr zufrieden. Diesen Rückenwind nutzen wir, um im Center einiges umzugestalten. Wir freuen uns besonders darüber, dass wir die erste Peek & Cloppenburg Filiale der Stadt Graz in den CITYPARK bringen können und nutzen diesen Neuzugang für eine Teilerneuerung des Hauses. Die Hervis-Filiale wird 2024 ins Erdgeschoß neben den ebenfalls bis zu diesem Zeitpunkt modernisierten INTERSPAR Hypermarkt übersiedeln. Wir investieren rund 26 Millionen Euro und setzen den nächsten Schritt zum Ausbau des pulsierenden Lebensraumes CITYPARK mit höchster Kundenrelevanz mitten in Graz“, erklärt Center-Manager Wolfgang Forstner. „Die Quartiersentwicklung wird in Abstimmung mit der Stadt und der Realisierung der Straßenbahnlinie weiterverfolgt und wird ein Impulsgeber für eine positive Weiterentwicklung im Gries sein“, ergänzt Geschäftsführer und Eigentümervertreter Martin Poppmeier.

Peek und Cloppenburg kommt 2024

2023 hat MTEL im Panoramageschoß des CITYPARK eröffnet. Auch „Beauty-Zone by Mari“ und King Tacos sind neu im CITYPARK. Dass neben diesen Neuzugängen ab 2024 Peek & Cloppenburg ein Standbein im CITYPARK haben wird zeigt, dass der Innenstadt-Standort für Fashionbrands und Anbieter anderer Branchen im stationären Bereich das richtige Umfeld für eine erfolgreiche Entwicklung bietet.

Kunst im Citypark

Was mit der Ausstellung „The Mystery of Banksy – a Genius Mind“ 2022 begann, erfährt seitdem eine erfolgreiche Entwicklung. Gemeinsam mit der „Gries-Galerie“ veranstaltet der CITYPARK laufend Kunst-Ausstellungen und holt somit die Besuchenden in die Welt der Kunst und Kultur. „Im Vorbeigehen Kunst genießen“ ist das Motto des CITYPARK – eine Initiative, die auf immer größeres Interesse stößt.

Energiesparen & Nachhaltigkeit als wichtige Säule

Der CITYPARK setzt seit Jahren auf das Thema Energieeffizienz und Nachhaltigkeit und arbeitet seit 2019 mit einem Energiemanagement-System nach ISO 50001:2018, das 2023 durch den TÜV AUTRIA erfolgreich rezertifiziert wurde. Im Herbst 2022 wurde eine großflächige Photovoltaik-Anlage errichtet, die auch 2023 wieder ca. 740.000 KwH grüne Energie geliefert hat.

CITYPARK Betreiber SES zieht erfreuliche Bilanz

Alle Shopping-Malls des CITYPARK Betreibers SES Spar European Shopping Centers blicken auf ein erfolgreiches Jahr 2023 zurück. Die Bruttoverkaufsumsätze der Händler, Gastronomie- und Dienstleistungsbetriebe in den SES Malls in Österreich, Slowenien, Italien, Kroatien, Ungarn und Tschechien betrugen im abgelaufenen Jahr 3,32 Milliarden Euro und erreichten damit ein Umsatzplus von 5,1 Prozent gegenüber 2022. 112 Millionen Menschen (+ 5,2%) frequentierten die Malls der SES im vergangenen Jahr. Mit dem Kauf der Mall IL GRIFONE in Bassano del Grappa (Italien) wuchs das SES Portfolio auf nunmehr 31 Standorte in sechs Ländern an. 2023 investierte SES wieder kräftig in den energieoptimierten Betrieb, in die Aufenthaltsqualität der Malls sowie in großflächige und zukunftsweisende Photovoltaikanlagen. In wenigen Wochen wird das erste Hotel der SES in der Lienzer Innenstadt eröffnet. In Zagreb (Kroatien) startete Ende März das Komplett-Refurbishment der Shopping-Mall KING CROSS. 2023 erhielt SES für die Shopping-Mall ALEJA Ljubljana den renommierten Design and Development Award des European Council of Shopping Places (ECSP).