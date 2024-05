Tag der Sonne: KAGes vervielfacht Photovoltaik-Kapazitäten

Um dieses Ziel zu erreichen, werden auf allen Ebenen Maßnahmen zum Energiesparen gesetzt. Gleichzeitig erzeugt die KAGes von Jahr zu Jahr selbst immer mehr Sonnenstrom mit ihren Photovoltaik-Anlagen – in den letzten drei Jahren hat sich die mögliche Spitzenleistung hier vervielfacht. Zum Tag der Sonne am 3. Mai feiert die KAGes diesen Ausbau und gibt einen Ausblick auf noch bevorstehende Projekte.

Hier setzt KAGes bereits auf Sonnenstrom

Von der Stolzalpe bis Hartberg und von Mürzzuschlag bis Graz – in so gut wie allen Regionen setzt die KAGes bereits teilweise auf Sonnenstrom. Erzeugte sie am Ende des Jahres 2020 auf einer Fläche von gut tausend Quadratmetern Photovoltaik-Anlagen noch rund 180 Kilowatt Peak (kWp) Spitzenleistung Sonnenstrom, werden es Ende 2024 rund 2.140 sein – also mehr als das Zehnfache. Allein von 2023 auf 2024 hat sich die Menge verdreifacht – und damit ist noch nicht das Ende des Ausbauprogramms erreicht. „Der Ausbau der Photovoltaik-Anlagen schreitet so zügig voran, dass wir die ursprünglich für Ende 2025 anvisierte Gesamtfläche von 10.000 Quadratmetern bereits Ende dieses Jahres überschreiten werden“, berichtet Mag. DDr. Ulf Drabek, MSc MBA, KAGes-Vorstand für Finanzen und Technik.

© KAGes © KAGes

Umfassend ökologisch bilanzieren

Beim Ausbau ihrer Photovoltaik-Anlagen achtet die KAGes darauf, diese nicht nur optimal nach der Sonne auszurichten, sondern auch darauf, keine unnötige Fläche zu versiegeln – denn nur dann sieht die Ökobilanz langfristig positiv aus. „Wo möglich, nutzen wir für die Sonnenstromerzeugung die Dächer unserer Krankenhäuser. Zusätzlich überdachen wir an einigen Standorten die ohnehin asphaltierten Parkplätze und schaffen damit gleichzeitig eine Beschattung für die abgestellten Fahrzeuge“, erklärt DI Rudolf Elsenwenger, der Zentrale Umwelt- und Klimaschutzbeauftragte der KAGes. Auf der Stolzalpe, in Weiz, in Wagna, in Leoben und bald auch in Knittelfeld und Deutschlandsberg werden die Dachflächen der dortigen Carports zur Stromerzeugung genutzt. Auch ästhetische und Sicherheitsaspekte werden bei der Positionierung der Solarpaneele berücksichtigt: Die Patientinnen und Patienten sollen aus ihren Zimmern wo immer möglich ins Grüne schauen und nicht auf eine große schwarzgraue Fläche. Und dort, wo der Rettungshubschrauber landet, darf es keine Gefahr durch Blendung geben.

Übersicht Bis Jahresende 2024 sollen die Sonnenstromanlagen der KAGes mehr als 2.100 Kilowatt Peak (kWp) an Strom liefern – die Einheit bezieht sich auf jene Leistung, die eine Anlage unter durchgehend optimalen Bedingungen erbringen würde. 1 kWp liefert im Jahr rund eine Megawattstunde Strom.

Bis Ende 2026 soll sich die Leistung aller KAGes-PV-Anlagen auf mehr als 3.800 kWp erhöhen.

Bis zum Jahr 2040 will die KAGes klimaneutral sein.

Die größten Sonnenkraftwerke der KAGes

War im vorigen Jahr noch die PV-Anlage auf der erweiterten Kinder- und Jugendpsychiatrie im LKH Graz II Süd mit 162,5 Kilowatt Peak die größte der KAGes, wurde sie inzwischen bereits übertroffen: Am Landespflegezentrum Mürzzuschlag wurde eine Anlage mit 249 kWp errichtet und am Dach des LKH Hochsteiermark, Standort Bruck, wird gerade eine Anlage mit 425 kWp gebaut. Weitere Anlagen sind für die Standorte Feldbach, Fürstenfeld, Bruck, Leoben, Judenburg sowie am LKH Graz II, Standort Süd geplant.