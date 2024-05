Austrian Power Grid erÃ¶ffnet BÃ¼ro in Graz

Das Büro in Graz soll die Flexibilität der Mitarbeiter erhöhen und bietet die Möglichkeit aufgrund der örtlichen Lage am Campus der Universität (EBS Center Inffeldgasse 33) die Zusammenarbeit mit der TU-Graz weiter zu intensivieren. Gerhard Christiner, technischer Vorstand APG sagt dazu: „APG spielt bei der versorgungssicheren Integration der erneuerbaren Energie eine zentrale Rolle. Bis 2034 werden wir insgesamt 9 Mrd. Euro in den Aus- und Umbau der Strominfrastruktur investieren. Das ist auch der Grund, warum sich unsere Mitarbeiteranzahl in den kommenden Jahren weiter erhöhen wird. Wir haben Projekte in ganz Österreich. Dieser Entwicklung tragen wir mit der Büroeröffnung in Graz Rechnung.“

Auf der Suche nach Experten

Im Wettbewerb um die besten Köpfe in Österreich spielt die Nähe zu technischen Ausbildungsstätten eine wichtige Rolle, um Mitarbeiter für die APG zu begeistern. „Damit die Transformation des Energiesystems versorgungssicher gelingt, sind wir auf der Suche nach zahlreichen Experten die mit uns die Energiewende mitgestalten wollen“, sagt Thomas Karall, kaufmännischer Vorstand APG. APG pflegt eine lange Partnerschaft mit der TU-Graz und hat schon zahlreiche Forschungsprojekte gemeinsam umgesetzt.