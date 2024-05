Nach fast 20 Jahren: Grazer Schallplatten-Laden geht pleite

Veröffentlicht am 2. Mai 2024, 13:15 / ©Pexels.com

Bei Verbindlichkeiten in Höhe von fast 1,5 Millionen Euro war jetzt Schluss. Die Firma Inandout – Distribution GmbH (Sitz in Seiersberg) hat ein Insolvenzverfahren beantragt, wie der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) am heutigen Donnerstag, dem 2. Mai, berichtet.

Vom Schallplatten-Laden zum Online-Vertrieb

Gegründet wurde die Gesellschaft 2007. „Konkret betreibt das Unternehmen einen Online-Versandhandel für B2C und B2B – Kunden sowie einen Schallplatten- und CD-Laden in Graz“, heißt es von dem AKV. Derzeit sind 23 Dienstnehmer beschäftigt. Mit jenem Schallplaten-Laden in Graz hat auch alles begonnen. Es folgte der Online-Vertrieb von Tonträgern über eine Verkaufsplattform. „In weiterer Folge wurde das Angebot im E-Commerce-Bereich auf diverse weitere Produkte wie DVD`s, Blue-Rays, Bücher, Haushalts- und Küchenartikel, Hobby- und Freizeitartikel, Sport- und Outdoorartikel und diverse Produkte mehr, erweitert. Das Unternehmen beliefert sowohl B2B – als auch B2C Kunden.“

Abhängig von Verkaufsplattformen

Die vergangenen Jahre liefen aber nicht so gut. Der Großteil des Umsatzes wurde über die Verkaufsplattformen Dritter erzielt, „Inandout“ geriet so in Abhängigkeit zu diesen Verkaufsplattformen. Ein Problem jagte dem nächsten nach. „Aufgrund nicht

verhandelbarer und vielfach intransparenter ‚Spielregeln‘, häufiger Regeländerungen, anscheinend willkürlichen Entzug von Verkaufsberechtigungen und stetigen Gebührenerhöhungen kam es zu einer entsprechenden Ertragsminderung“, erläutert der AKV.

Mehr Umsatz während Corona, aber kaum Gewinn

Während der Corona-Pandemie gab es dann zwar einen Aufschwung hinsichtlich des Umsatzes, aber die Kosten stiegen und der Gewinn hielt sich im geringen Rahmen. Um die Abhängigkeit von Verkaufsplattformen zu mindern, wurde schließlich ein B2B Geschäftsmodell etabliert. „Infolge der letztlich in den vergangenen Monaten hinzukommenden Krisen, von der das Unternehmen besonders betroffen war (Lieferkettenprobleme, gestiegene Transportpreise, etc.), konnte die Änderung des Geschäftsmodells nicht rechtzeitig vollzogen werden“, heißt es weiter.

Über eine Million Euro Schulden

Die Folge aus all dem: eine Insolvenz. Laut AKV belaufen sich die Verbindlichkeiten auf 1.472.000 Euro. Dem gegenüber sollen Aktiva in der Höhe von 280.000 Euro stehen. Grundsätzlich plant man das Unternehmen vorerst weiterzuführen. Allerdings sollen „zeitnah Teilbereichsschließungen geprüft werden“.