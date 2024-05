„Alarmstufe Holz“: Kritik an EU-Entwaldungsverordnung wächst

Veröffentlicht am 2. Mai 2024, 13:25 / ©LK Steiermark/Danner

In einem gemeinsamen Appell fordern Franz Titschenbacher und Simone Schmiedtbauer (ÖVP) eine grundlegende Überarbeitung der EU-Entwaldungsverordnung, um den drohenden Bürokratie-Wahnsinn zu stoppen. Sie schließen sich damit dem Aufruf von Landwirtschaftskammer und Waldverband an, der die Steirerinnen und Steirer zur Unterzeichnung einer Petition für selbstbestimmte Waldbewirtschaftung aufruft.

Forstwirtschaft in der Klemme

Die geplante Umsetzung der EU-Entwaldungsverordnung ab Dezember 2024 stößt auf weitreichende Kritik. Präsident der steirischen Landwirtschaftskammer, Franz Titschenbacher, äußert scharfe Bedenken gegenüber dem übermäßigen bürokratischen Aufwand, der in keinem Verhältnis zum angestrebten Ziel steht. Beispiele wie die penible Dokumentation von Almflächen und die Notwendigkeit, jeden verkauften Holzstamm zu kennzeichnen, verdeutlichen die Absurdität der Regeln.

„Bürokratieabbau auch in der Forstwirtschaft zuzulassen“

Trotz der strengen Gesetze verzeichnet Österreich eine kontinuierliche Zunahme der Waldfläche. Simone Schmiedtbauer (ÖVP) unterstreicht die Vorreiterrolle Österreichs in der nachhaltigen Waldbewirtschaftung und drängt auf eine mutige Überarbeitung der Verordnung. „Österreich hat eines der modernsten Forstgesetze der Welt und unsere steirischen Forstwirtinnen und Forstwirte haben die nachhaltige Bewirtschaftung unserer Wälder perfektioniert. Ich appelliere an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, mutig zu sein und einen europäischen Bürokratieabbau auch in der Forstwirtschaft zuzulassen.“

©LK Steiermark/Danner

„Selbstbestimmte Waldbewirtschaftung“

Christian Schnedl, Geschäftsführer von Papier-Holz-Austria, kritisiert den erwarteten bürokratischen Mehraufwand für Industriebetriebe als nicht bewältigbar. Er fordert eine umgehende Reparatur der Gesetzgebung, um eine praxistaugliche Lösung für entwaldungsfreie Lieferketten zu gewährleisten. Paul Lang, Obmann des Waldverbands Steiermark, verurteilt die EU-Entwaldungsverordnung als Affront gegen heimische und europäische Waldbesitzer sowie Almbauern und Tierhalter. Er kritisiert die Anforderung, jeden verkauften Holzstamm zu kennzeichnen, als übertrieben und unfair. Lang ruft die Steirerinnen und Steirer dazu auf, die Petition „Selbstbestimmte Waldbewirtschaftung“ zu unterzeichnen, um den drohenden Bürokratiemonster zu stoppen und die nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder zu fördern.