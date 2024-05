Seit drei Tagen verschwunden: Noch immer keine Spur von vermisstem Jäger

Veröffentlicht am 2. Mai 2024, 17:25 / ©5min.at

Der 82-jährige Jäger aus Hermagor ging am Montag, dem 29. April, um 17 Uhr zu seiner Jagdhütte, zurück kam er allerdings nie. Schon am Tag darauf wurde eine große Suchaktion eingeleitet. Am gestrigen Mittwoch, dem 1. Mai, um 16 Uhr musste diese allerdings wegen des schlechten Wetters abgebrochen werden – 5 Minuten berichtete. Die Einsatzleitung hat die Alpine Einsatzgruppe (AEG) Hermagor.

Suchaktion geht morgen weiter

Auch am heutigen Donnerstag, dem 2. Mai, fehlt noch immer jede Spur von dem 82-Jährigen. Wobei das Wetter die Suche auch erschwert. „Heute wurde aufgrund der Witterungsverhältnisse nicht gesucht. Morgen geht die Suchaktion weiter“, heißt es von der Polizei auf Nachfrage von 5 Minuten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.05.2024 um 17:27 Uhr aktualisiert