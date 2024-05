Gelandet: Motion Light Digital-Standort am Klagenfurter Flughafen

Veröffentlicht am 2. Mai 2024, 19:24 / ©PSG

Ab sofort steht am Areal des Flughafens, direkt vor dem Eingangsbereich beziehungsweise dem Bistro, ein neuer Motion Light Digital-Standort zur Verfügung. Dabei handelt es sich um einen weiteren Schritt der Modernisierungsoffensive des Airports. Neben ankommenden Touristen werden mit den flexibel buchbaren und impactstarken Werbeflächen auch einheimische Reisende und Abholer erreicht – der optimale Standort für Veranstaltungsankündigungen sowie Freizeit- und Shopping-Angebote.

langjährige Partnerschaft

David Edlinger, Geschäftsführer der PSG, bedankt sich im Zuge der Vor-Ort-Besichtigung bei Airport-Geschäftsführer Maximilian Wildt und seinem Team für die exzellente, langjährige Partnerschaft und freut sich, im Zuge der Kooperation nun auch das Digital Media-Netz mit diesem strategisch wichtigen Point-of-Interest erweitern zu dürfen. Aktuell weisen die Werbeflächen natürlich unter anderem auf die aktuellen Flugdestinationen des Airports, wie Wien, Alicante, Palma und London hin. Die verschiedenen animierten Sujets waren im Zuge der kärntenweiten Kampagne zum Sommerflugplan bereits flächendeckend auf PSG-Medien sichtbar. Auch Maximilian Wildt, Geschäftsführer am Flughafen Klagenfurt, unterstreicht die ausgezeichnete Zusammenarbeit mit der PSG Poster Service GmbH: „Seitens des Flughafens Klagenfurt schätzen wir die PSG als wichtigen Partner in unserer Kommunikation. Die neue digitale Fläche am Standort bietet ein zusätzliches, zeitgemäßes Service für ankommende und abfliegenden Passagiere.“