Anna Pircher (13) rockt den ITF Tennis Junior Cup in Villach

Sie ist erst 13 Jahre und damit die jüngste Teilnehmerin beim ITF Panaceo Tennis Junior Cup 2024 in Villach. Dennoch steht Anna Pircher aus Tirol morgen im Semifinale dieses renommierten internationalen Jugend-Tennisturniers. Ebenso darf sich mit Leonie Rabl eine weitere Österreicherin über den Aufstieg ins Semifinale freuen. Sie besiegte ganz sensationell die Nummer 1 des Turniers, Nadia Kulbiej aus Polen.

Es bleibt spannend

„Es war ein intensives und spannendes Match und ich bin sehr froh, dass ich am Ende ganz knapp gewonnen habe. Ich glaube, der Unterscheid war, dass ich am Ende etwas aktiver gespielt habe. Ich bin so glücklich, es ist unglaublich, dass ich bei diesem Top-Turnier nun im Semifinale stehe. Das ist sicherlich der größte Erfolg in meiner bisherigen Karriere. Jetzt gibt es nur ein Ziel: Ich will ins Finale“, so Pircher. Mit der Burgenländerin Rabl steht eine weitere Österreicherin im Semifinale. Sie triumphierte über die Nummer 1 des Turniers, Kulbiej aus Polen. Damit wäre ein österreichisches Damen-Finale am Samstag in Villach durchaus im Bereich des Möglichen. Davor trifft Pircher jedoch noch morgen im Semifinale auf Anastasiia Firman (UKR). Rabl bekommt es mit Tereza Krejcova aus Tschechien zu tun. Die Halbfinal-Begegnungen beginnen morgen, Freitag, ab 9 Uhr auf den VAS- Plätzen in Villach!