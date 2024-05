Ein Plätzchen für alle: Neue Sternenbank für den Keutschacher See

In Vertretung vom kürzlich erkrankten John Patrick Platzer, dem Vater der Johns Sternenbank, übernahmen die Soldaten mit Herz Patricia Cockburn und Tommy Arnesch die Ansprache bei der Einweihung. Als praktizierende Buddhisten stehen sie auch stellvertretend für den überkonfessionellen und überparteilichen Grundgedanken der Johns Sternenbank. „Sie ist eine Bank für einfach alle – für jeden einzelnen, der Hilfe benötigt“, lässt Platzer ausrichten.

„Sternenkinder sollten kein Tabu-Thema sein“

Bernadette Hartl, Landesobfrau von „Wandelstern“, betonte die Wichtigkeit, das Thema Sternenkinder nicht zu tabuisieren: „Es ist entscheidend, dass wir über Sternenkinder sprechen und ihre Familien unterstützen. Indem wir dieses Thema in die Mitte der Gesellschaft bringen, können wir dazu beitragen, dass Trauernde nicht allein gelassen werden und sie die Unterstützung erhalten, die sie benötigen.“ Mit ihrem Verein Wandelstern unterstützt Hartl betroffene Sternenkind-Familien. Der Bedarf ist da – rund 4000 Totgeburten werden in Österreich jährlich verzeichnet. Das sind sogar mehr als zehn pro Tag. Jede dritte Frau in Kärnten ist betroffen.

Hilfsangebote für Betroffene

Die Unterstützung von Fotograf James Platzer und Gerti Bialowas-Kegley, der Hausherrin des Strandbads, spielte eine wesentliche Rolle bei der Realisierung der Johns Sternenbank in Keutschach. Vor zwei Wochen organisierte Platzer die Einweihung der fünften Sternenbank beim Sportstüberl Keutschach. Die Einweihung der mittlerweile neunten Johns Sternenbank verdeutlicht das starke Engagement und die Unterstützung, die dieses Thema in der Gemeinschaft hervorruft. Sie dient als wichtige Anlaufstelle für Sternenkind-Angehörige. Sie bietet einen QR-Code, der auf die Website führt. Dort werden über 500 Hilfsangebote aufgelistet und unterstützen dadurch Betroffene in ihrer schweren Zeit der Trauer.

Weitere Standorte sollen folgen

Weitere Sternenbänke sind bereits in Planung, unter anderem in Krumpendorf, in Gallizien, in Graz am Schlossberg und sogar in Bayern, Deutschland.