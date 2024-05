Villacher Banker bleibt weiter in U-Haft: Anwalt zweifelt an Vorwürfen

Neben dem Klagenfurter Anwalt Philip Tschernitz schaltete sich nun auch der Grazer Anwalt Franz Unterasinger ein. „Ich bin überzeugt, dass wir den Sachverhalt klären werden können“, ist er in einem Gespräch mit 5 Minuten überzeugt.

„Bis jetzt nur Bruchstücke von Unterlagen“

Am Donnerstag fand in Wien eine weiterte Haftprüfung statt, eine beantragte Freilassung des Bankers wurde aber abgelehnt. Unterasinger: „Weder der Staatsanwalt noch der Richter hatten Aktenkenntnis. Bis jetzt gibt es von allen 15 angeblichen Opfern nur Bruchstücke von Unterlagen. Auch von der betroffenen Bank werden offensichtlich Unterlagen zurückgehalten. Dazu kommt, dass unser Mandant Herr S. bis jetzt noch nicht zu den Vorwürfen befragt wurde. Ich bin überzeugt, dass das alles, was ihm da vorgeworfen wird, für uns nicht schlecht aussieht. Ich habe mir alle Aussagen der angeblichen Opfer angesehen, da wird die Staatsanwaltschaft noch viel zu tun haben um die Vorwürfe zu untermauern“, so der Grazer Anwalt der sich mit Tschernitz die Verteidigung teilt. Und: „eine strafrechtliche Relevanz habe ich bis jetzt nicht gesehen.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.05.2024 um 21:38 Uhr aktualisiert