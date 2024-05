So wird das Wetter am Freitag in Kärnten

„Der Freitag beginnt in ganz Kärnten überwiegend dicht bewölkt und es ziehen ein paar Regenschauer durch. Die Schauer verlagern ihren Schwerpunkt bald nach Mittel- und Unterkärnten. Nachmittags ist es dann in Oberkärnten bereits meist trocken und speziell in der Tauernregion kann es mit leichtem Nordföhn sogar kurze Auflockerungen geben“, so die Prognose der GeoSphere Austria. Im Südosten soll der Regen am längsten andauern, dort könnte auch regional zu „kräftigerem“ Niederschlag kommen. Die Höchstwerte liegen zwischen 13 und 17 Grad.