Alkolenkerin (22) verursachte Unfall: Zwei Verletzte

Am Donnerstagabend lenkte eine 22-jährige Österreicherin ein Auto auf der B164 von Fieberbrunn kommend in Fahrtrichtung St. Johann in Tirol. Am Beifahrersitz befand sich ein 30-jähriger Österreicher. Bei der Fahrt verlor sie in einer Linkskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Trotz eingeleiteter Bremsung prallte sie rechts an eine steile, felsige Böschung, wobei sie aufgrund der Aufprallgeschwindigkeit zurück über die B164 geschleudert wurde und im angrenzenden Feld zum Stillstand kam.

Lenkerin war alkoholisiert

Die Lenkerin und dessen Beifahrer wurden bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung mit der Rettung in das Bezirkskrankenhaus nach St. Johann in Tirol verbracht. Ein mit der Lenkerin durchgeführter Alkomattest ergab einen Wert von ein Promille. Der Führerschein wurde an Ort und Stelle vorläufig abgenommen. An dem Fahrzeug entstand vermutlich ein Totalschaden. Im Einsatz standen sechs Einsatzkräfte der Rettung, ein Notarzt und zwei Polizeistreifen. Während der Bergung des Fahrzeuges musste die Bundesstraße für etwa 30 Minuten gesperrt werden.