Bridges 5.0: Infineon baut Brücken zu Arbeitsplätzen der Zukunft

Infineon forscht im EU-Projekt Bridges 5.0 an den grünen und digitalen Arbeitsplätzen der Zukunft. Das Leitprojekt vereint ein Konsortium aus Wirtschaft, Wissenschaft und Sozialpartnerschaft. Das gemeinsame Ziel: Die notwendigen Kompetenzen in der Arbeitswelt Industrie 5.0 abzubilden und einen Fahrplan für den Erwerb digitaler Kompetenzen und Qualifikationen zu erstellen. Infineon beleuchtet in diesem Umfeld die Arbeitsplätze und Chancen in einer hochautomatisierten Chipfertigung.

Zentrale Fragen

Wie werden sich die Arbeitsplätze in der Industrie verändern, was kommt nach Industrie 4.0, welche Qualifikationen sind für den grünen und digitalen Wandel gefragt und wie gelingt es, die Menschen und ihre Kompetenzen für die Arbeitsplätze der Zukunft mitzunehmen? Das EU-Leitprojekt Bridges 5.0 widmet sich genau diesen Fragestellungen. Unter der Leitung der TNO (Netherlands Organisation for Applied Scientific Research) haben sich 21 Partner aus Wissenschaft, Wirtschaft und Vertreter der Sozialpartner zusammengetan. Ziel ist es, die Entwicklung qualifizierter Arbeitskräfte zu fördern, Qualifikations- und Schulungsbedürfnisse zu ermitteln und Konzepte für das lebenslange Lernen und die Kompetenzentwicklung zu erstellen. Die Ergebnisse sollen die Unternehmen und deren Mitarbeitende beim Übergang zu einer digitalen und nachhaltigen Wirtschaft unterstützen.

Lernfabrik an der FH Joanneum

Bridges 5.0 erhebt die Kompetenzen und Qualifikationen der Mitarbeitenden und untersucht, wie Technologien die Arbeitsbedingungen in der Industrie verbessern und aufwerten können. Dazu wird die erste europäische „Industrie 5.0-Lernfabrik“ an der FH Joanneum im Smart Production Lab in Kapfenberg als Pilotfabrik entstehen. Infineon bringt hier seine Erfahrungen aus der vollautomatisierten Chip-Produktion ein und kann durch den Wissensaustausch auch von neuen Ansätzen profitieren. Bei den Arbeitsplätzen der Zukunft braucht es Know-how, Spezialisierung, analytische Fähigkeiten genauso wie Kreativität, Teamfähigkeit und die Offenheit, Neues zu lernen und Wissen auszutauschen.