Traktor kollidierte mit Firmenbus: 4-Jähriger verletzt

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 2. Mai 2024 gegen 22.10 Uhr im Gemeindegebiet von Schenkenfelden. Dabei fuhr ein 30-Jähriger aus dem Bezirk Freistadt mit seinem Traktor und zwei Anhängern auf der L1489 von Reichenau kommend Richtung Schenkenfelden. Im Fahrzeug befand sich auch noch sein vierjähriger Stiefsohn, welcher ordnungsgemäß in einem Kindersitz gesichert war. Zum selben Zeitpunkt lenkte ein 32-Jähriger aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung einen Firmenbus in entgegengesetzte Richtung.

Kind und Lenker verletzt

Auf Höhe des Hauses Linzer Straße 18 wollte der 32-Jährige links auf eine Gemeindestraße einfahren, wobei es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Traktor kam. Der 32-Jährige und der Vierjährige erlitten dabei leichte Verletzungen und wurden ins Landeskrankenhaus Freistadt bzw. Kepler Uniklinikum eingeliefert.

Alkotest verweigert

Nachdem der Alkovortest den Verdacht einer Alkoholisierung ergab verweigerte der 32-Jährige den Test mit dem geeichten Alkomaten. Der Führerschein wurde ihm abgenommen.