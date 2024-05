Kinder attackiert und beschimpft: Kärntner Volksschullehrerin entlassen

Veröffentlicht am 3. Mai 2024, 08:08 / ©pexels

Kaum zu glauben, was sich in einer Klagenfurter Volksschule zugetragen haben soll. Wie Medien berichten, soll eine Lehrerin mehrere Schüler bedroht, beschimpft und sogar körperlich attackiert haben. In einem konkreten Fall soll die Frau einen Schüler mit Migrationshintergrund vom Stuhl geschubst und dem Kind mit Hausschuhen auf den Kopf geschlagen haben. Zahlreiche Schüler und ein Lehrer waren Zeugen des Vorfalls. Letzterer meldete den Fall schließlich bei der Schulleitung.

Weitere Fälle

Daraufhin berichteten auch weitere betroffene Kinder von negative Erfahrungen mit der Pädagogin. So soll sie zum Beispiel eine Schülerin gezwickt und ein weiteres Mädchen an den Haaren gezogen haben. Des weiteren sollen zahlreiche Schüler beleidigt und beschimpft worden sein.

Dienstverhältnis beendet

Die Lehrerin selbst streitet die Vorwürfe ab, es handle sich um unberechtigte Anschuldigungen. Für die Pädagogin gilt die Unschuldsvermutung. Der Fall wurde der Bildungsdirektion gemeldet, eine Sachverhaltsdarstellung wurde an die Staatsanwaltschaft Klagenfurt übermittelt. Das Dienstverhältnis mit der Lehrerin wurde inzwischen beendet.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.05.2024 um 08:12 Uhr aktualisiert