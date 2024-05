Ende April gab es 11,1 Prozent mehr Arbeitslose in Österreich

Laut einem APA-Bericht stieg die Arbeitslosigkeit im April um 11,1 Prozent an. Unter anderem liegt das an der nach wie vor schwächelnden Industrie- und Bauwirtschaft in Österreich. Zusammengenommen waren Ende April 367.847 Personen arbeitslos oder in Schulungen.

Entwicklung in den Bundesländern

Am stärksten erhöht haben sich die Zahlen im Jahresabstand bei Arbeitslosen und Schulungsteilnehmern in Oberösterreich (+17,5 Prozent), der Steiermark (+13,3 Prozent), Salzburg (+11,3 Prozent), Tirol (+10,5 Prozent), Niederösterreich (+10,4 Prozent) und Wien (+10,2 Prozent). In Vorarlberg (+8,4 Prozent), Burgenland (+8,1 Prozent) und Kärnten (+6,1 Prozent) blieb der Anstieg unter der Zehn-Prozent-Marke.

Entwicklung nach Sparten

Den höchsten Anstieg in punkto Arbeitslosigkeit gab es am Bau (+20,1 Prozent), in der Warenerzeugung (+18 Prozent), im Handel (+14,2 Prozent) und im Verkehrs- und Lagerwesen (+12,7 Prozent). Nicht ganz so hoch fiel der Anstieg im Sektor Gastronomie und Beherbergung (+9,9 Prozent), im Gesundheits- und Sozialwesen (+9,3 Prozent) und in der Arbeitskräfteüberlassung (+7,2 Prozent) aus.

Entwicklung bei in- und ausländischen Arbeitskräften

Um 16,9 Prozent erhöhte sich die Arbeitslosigkeits- bzw. Schulungsquote bei ausländischen Arbeitslosen, bei Inländern wurde ein Plus von ca. sieben Prozent verzeichnet. AMS-Vorständin Petra Draxl erklärt diese starke Differenz im aktuellen AMS-Arbeitsmarktbericht unter anderem damit, dass ausländische Arbeitskräfte einen hohen Beschäftigtenanteil im Tourismus aufweisen würden, in dem es wegen der Zwischensaison vermehrt zu Kündigungen komme.

Entwicklung bei Lehrlingen

Anders gestaltet sich die Entwicklung bei den Lehrstellen: Auf diesem Markt sind aktuell mehr Stellenangebote als Interessenten. Ende April gab es laut AMS 8.183 sofort verfügbare Lehrstellen, denen 6.166 Lehrstellensuchende gegenüberstanden. (APA/Red, 02.05.2024)