Viktor Kaplan Schule erstrahlt nach Bauarbeiten in neuem Glanz

„Meine Vision ist, dass Graz eine Stadt der unbegrenzten Bildungsmöglichkeiten ist, in der alle Kinder ihre Talente bestmöglich entfalten können. Wir arbeiten laufend daran, dass es für unsere Kinder in dieser Stadt die besten Bildungschancen gibt, vor allem durch den Bau und neuer und qualitativ hochwertiger Infrastruktur. Für mich ist klar: Gerade in schwierigen Zeiten sind Investitionen in die Bildung besonders wichtig. Denn wer in die Bildung investiert, investiert in die Zukunft unserer Stadt“, ist Bildungsstadtrat Kurt Hohensinner überzeugt. Rund 9,47 Mio. Euro wurden in den zweiten Bauabschnitt der Erweiterung der Volks- und Mittelschule Viktor Kaplan in Andritz investiert. Damit wurden ein zusätzlicher Turnsaal, ein Speisesaal und ein Aufzug an das bestehende Gebäude angebaut.

Vorzeigestandort für Freiflächen

Am vergangenen Dienstag wurde der Neubau gemeinsam mit den beiden Direktorinnen Iris Baumgartner (Volksschule) und Marion Höllbacher (Mittelschule) feierlich eröffnet. Auch Bildungslandesrat Werner Amon gratulierte den Verantwortlichen zum gelungenen Bau: „Mit dem Umbau der Mittelschule Viktor Kaplan ist eine wunderbare Lernumgebung entstanden, in der sich Lehrende und Schülerinnen und Schüler wohlfühlen. Besonders gelungen ist, dass der Turnsaal und die neuen Räumlichkeiten für die Nachmittagsbetreuung von der Volksschule und Mittelschule genutzt werden und damit Synergien gehoben werden.“ Ebenfalls bei der Eröffnung mit dabei: Die Stadträte Manfred Eber und Claudia Schönbacher sowie Vertreterinnen und Vertreter aus dem Gemeinde- und Bezirksrat. Der Bau steht auch ganz im Zeichen von Ökologie und Nachhaltigkeit: „Rund 200 Tonnen Holzmasse wurden für den Zubau verbaut, 400 Sträucher gesetzt, 40 neue Bäume gepflanzt und 5.000 m² Rasenfläche begrünt“, skizziert Hohensinner die beeindruckenden Eckdaten des Projekts. Ein besonderes Highlight sind die neuen Außenflächen. „Ich freue mich, dass es uns an diesem Standort nun gelungen ist einen Vorzeigestandort für moderne Schulfreiflächen umzusetzen. Gerade im urbanen Raum kommt den Schulfreiflächen besondere Bedeutung zu.“ Auch der Schulhof wurde nun zum Innenhof mit ausreichend befestigter Fläche zum Laufen, Spielen, Roller- und Radfahren umfunktioniert, sowie Sitzbänke rund um die Bäume für Gruppenarbeiten und als Lerninseln geschaffen.

Nicht bei der Bildung sparen

Bildungsstadtrat Kurt Hohensinner hofft, dass Viktor Kaplan nicht der einzige Standort mit derart modernen Freiflächen bleibt: „Wir haben hier ein Best-Practice-Beispiel geschaffen. Ziel wäre es jetzt natürlich dieses Konzept auf weitere Standorte auszuweiten. Dafür braucht es die entsprechenden finanziellen Mittel. Ich werde nicht müde für mehr Mittel für den Bildungsbereich zu kämpfen. Denn jede Ausgabe für unsere Kinder ist ein Investment in die Zukunft unserer Stadt. Bei der Bildung darf nicht gespart werden!“

