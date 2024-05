6.000 Euro „Lohn“: Schlepper brachte Syrer in Boxen über die Grenze

Der kontinuierliche Rückgang an Aufgriffen ist besonders gut seit Oktober 2023 messbar. Wurden in NÖ im Jahr 2023 im Zeitraum vom 1. Jänner bis 1. Mai noch 909 geschleppte Personen aufgegriffen, so ist die Zahl der Geschleppten im selben Zeitraum dieses Jahres auf 219 gesunken. Wurden zwischen dem 1. Jänner und dem 1. Mai 2023 noch 18 Schlepper festgenommen, so wurde bislang in NÖ erst ein Schlepper, nämlich jener wie oben beschrieben, in Haft genommen.