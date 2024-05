Kapitän der Rotjacken verlängert bis 2026

„Ich bin sehr glücklich, dass ich weiterhin das Vertrauen des EC-KAC genieße und auch in Zukunft für meinen Heimatverein spielen kann“, erklärt Thomas Hundertpfund. Der Kapitän der Rotjacken unterfertigte ein neues Arbeitspapier, das ihn bis zum Ende der Spielzeit 2025/26 an seinen Stammverein bindet. Die kommende Saison wird seine bereits 16. als Stammspieler in der Kampfmannschaft der Klagenfurter.

Pilloni: „Das Herz unseres Teams“

Oliver Pilloni, General Manager des EC-KAC: „Thomas Hundertpfund ist der Kapitän unserer Mannschaft und bildet das Klagenfurter Herz unseres Teams. Seit mehr als eineinhalb Jahrzehnten steht er in seiner Heimatstadt und für seinen Stammverein an vorderster Front, gerade in der abgelaufenen Saison, in der er in nahezu jeder statistischen Kategorie einen neuen Karrierebestwert verzeichnet hat, konnte er unter Beweis stellen, dass er sportlich ein unverzichtbarer Teil unserer Truppe ist. Auch seine Führungsqualitäten haben sich in den vergangenen Jahren enorm entwickelt. Für beide Seiten, Klub wie Spieler, stand sehr schnell fest, dass wir unsere Zusammenarbeit fortsetzen wollen, wir freuen uns, dass sich das auch realisieren ließ.“

Bestritt 897 Bewerbsspiele für den KAC

Hundertpfund durchlief bei seinem Heimatverein sämtliche Altersklassen der Nachwuchsabteilung, im Profiteam debütierte er 16-jährig am 2. November 2006. Mit Beginn der Saison 2008/09 wurde der Mittelstürmer zur Stammkraft, seither gehört er – mit Ausnahme eines Jahres beim Timrå IK in Schweden (2013/14) – durchgehend dem Team der Rotjacken an. Für den EC-KAC bestritt der heute 34-Jährige bislang 897 Bewerbsspiele, aus denen 466 Scorerpunkte (163 Tore, 303 Assists) und ein +171-Rating zu Buche stehen. Die abgelaufene Saison war die nach Zählern erfolgreichste seiner bisherigen Profikarriere.