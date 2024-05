Cup-Finale: Fußballspektakel verlief aus polizeilicher Sicht ruhig

Veröffentlicht am 3. Mai 2024, 09:55 / ©5 Minuten

Fußballspektakel! 30.000 Fans des SK Sturm Graz und des SK Rapid Wien pilgerten am Mittwoch zum ÖFB-Cup-Finalspiel ins Wörthersee-Stadion nach Klagenfurt. Wie berichtet, bekam die Kärntner Polizei dafür Verstärkung aus fast allen österreichischen Bundesländern. Auch standen alle Hundeführer aus Kärnten im Dienst sowie die Schnelle Interventionsgruppe (SIG), das Einsatzkommando COBRA, der Polizeihubschrauber, sprengstoffkundige Organe und die Sondereinheit WEGA.

Sachbeschädigung und drei Festnahmen

„Insgesamt gab es 14 Anzeigen nach dem Strafgesetz, einige Verwaltungsanzeigen und drei Festnahmen“, bilanzierte Polizei-Pressesprecherin Waltraud Dullnigg im Gespräch mit 5 Minuten. Zudem wurden mehrere hundert Pyrotechnikgegenstände sichergestellt. Bezüglich einer Sachbeschädigung am Platz der Modellfluggruppe „Wörthersee“ werde noch ermittelt. „Es dürfte ein Schaden in der Höhe von mehreren tausend Euro entstanden sein“, so Dullnigg weiter. Dennoch sei das Mega-Fußballevent aus polizeilicher Sicht ruhig verlaufen. „Die Konzepte der Landespolizeidirektion Kärnten wurden perfekt umgesetzt“, betont die erfahrene Polizistin abschließend.