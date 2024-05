Grazer Volksschulen waren wieder im Fußball-Fieber

18 Mannschaften aus den Grazer Volksschulen matchten sich Ende April beim Fußballturnier auf der Anlage des Steirischen Fußballverbandes. Aus drei Gruppen wurden die Teilnehmer des Finales ermittelt und am Ende hatte die VS Waltendorf die Nase vorn. Platz zwei holte sich die VS Berlinerring, die VS Neufeld schaffte es mit Rang drei auch auf das Podium. Neben dem Fußballturnier wurde wie schon in den vergangenen Jahren auch ein Koordinationsparcous geboten, der von den Jung-Kickern reichlich frequentiert wurde. Gratulation gebührt allen teilnehmenden Schulen mit ihren fußballbegeisterten Kindern sowie ein Danke an die Lehrer sowie an Veranstalter Heinz Rinner.

