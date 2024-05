90.000 Euro ergaunert: Hast auch du mit diesem Mann geredet?

Veröffentlicht am 3. Mai 2024, 10:09 / ©LKA NÖ

Bedienstete des Landeskriminalamtes Niederösterreich, Ermittlungsbereich Betrug, konnten einen 34-jährigen Slowaken ausforschen, der beschuldigt wird, im Rahmen einer kriminellen Organisation beim „Kautionstrick“ als Abholer fungiert zu haben.

„Ihr Sohn muss in Haft“

Die Tätergruppe rief vorwiegend bei Seniorinnen an und gab sich als Polizist oder Staatsanwalt aus und forderte Bargeld, Schmuck bzw. Wertgegenstände, da ihr Sohn oder Tochter einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe. Es drohe eine Inhaftierung, wenn die entsprechende Kaution nicht bezahlt werden würde.

90.000 Euro ergaunert

Hier kam dann jener 34-Jähriger ins Spiel, er sollte die „Kaution“ abholen. Der Beschuldigte soll im März 2024 und im April 2024 in den Bezirken Gänserndorf und Melk zwei Abholungen mit einem Gesamtschaden von etwa 90.000 Euro begangen haben. Eine weitere Abholung soll er versucht haben.

Slowake festgenommen

Die Kriminalisten nahmen den Slowaken am Dienstag, dem 30. April 2024 in Wien fest. Bei seiner Einvernahme war er nicht geständig und wurde über Anordnung der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft in die Justizanstalt Wien-Josefstadt eingeliefert.

Weitere Opfer gesucht

Die Polizei sucht nun nach weiteren möglichen Opfern, weshalb eine Fotoveröffentlichung seitens der Staatsanwaltschaft angeordnet. Sachdienliche Hinweise werden an das Landeskriminalamt Niederösterreich, Telefonnummer 059133-30-3333, erbeten.