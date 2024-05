Tragische Bilanz: Anstieg bei Zahl der Verkehrstoten in der Steiermark

Die volkswirtschaftliche Kosten der Verkehrsunfälle in der Steiermark betrugen im Vorjahr rund 1,5 Milliarden Euro, wie eine aktuelle VCÖ-Analyse zeigt. Verstärkte Verkehrssicherheitsmaßnahmen vermeiden viel Leid, retten Menschenleben und verringern die Unfallkosten, betont die Mobilitätsorganisation VCÖ.

Zahl der Verkehrstoten in der Steiermark gestiegen

Die Zahl der Verkehrstoten ist in der Steiermark im Vorjahr von 70 auf 81 gestiegen, die Zahl der Verletzten von 6.426 auf 6.575, rund jeder fünfte davon wurde schwer verletzt. „Verkehrsunfälle verursachen viel menschliches Leid, viele Schwerverletzte leiden ein Leben lang an den Unfallfolgen. Und Unfälle verursachen auch hohe volkswirtschaftliche Kosten“, macht VCÖ-Expertin Katharina Jaschinsky aufmerksam. Im Vorjahr betrugen die Kosten der Verkehrsunfälle in der Steiermark rund 1,5 Milliarden Euro, wie eine aktuelle VCÖ-Analyse auf Basis von Österreich Unfallkostenrechnung und der Unfallstatistik zeigt. Enthalten sind in den Unfallkosten unter anderem Behandlungskosten, Einsatzkosten, Sachschäden, Kosten für die Wirtschaft durch Arbeitskräfte-Ausfall und Krankenstände sowie die monetäre Bewertung des Leids, der Schmerzen und des Verlusts an Lebensqualität.

Unfallkosten in fast allen Bundesländern gestiegen

Mit Ausnahme von Vorarlberg und Wien sind die Unfallkosten in allen Bundesländern gestiegen. Im Bundesländer-Vergleich hatte Niederösterreich im Vorjahr die höchsten volkswirtschaftlichen Kosten der Verkehrsunfälle mit über 1,8 Milliarden Euro. Mit verstärkten unfallvermeidenden Maßnahmen können Menschenleben gerettet und viel Leid vermieden sowie die Unfallkosten reduziert werden. Als präventive Maßnahme sind auch mehr Bus- und Bahnverbindungen insbesondere in den Regionen wichtig, Discobusse und Anrufsammeltaxis am Wochenende können wiederum schwere Unfälle von Jugendlichen und jungen Erwachsenen verhindern, betont der VCÖ.

Ein zentraler Hebel für mehr Sicherheit im Straßenverkehr ist eine geringere Geschwindigkeit. Die kinetische Energie spielt eine große Rolle bei Unfallschwere und Verletzungsrisiko bei Unfällen. Die Formel der kinetischen Energie ist ein halb mal die Masse mal der Geschwindigkeit zum Quadrat. „Die Gesetze der Physik lassen sich nicht außer Kraft setzen. Ein niedrigeres Tempo bedeutet einen kürzeren Anhalteweg, wodurch die Zahl der Unfälle sinkt, ebenso die Verletzungsschwere“, verdeutlicht VCÖ-Expertin Katharina Jaschinsky. Gerade auf den unfallträchtigen Freilandstraßen sollte so wie in etlichen anderen europäischen Staaten auch Tempo 80 die Regelgeschwindigkeit sein und Tempo 100 die Ausnahme dort, wo es aus Sicht der Verkehrssicherheit zulässig ist.

In Gemeinden und Städte sind Verkehrsberuhigung und eine Verkehrsplanung, die sich an der Sicherheit für Kinder und ältere Menschen im Besonderen sowie Fußgängerinnen und Fußgänger insgesamt orientiert, sehr wirksam, um die Zahl der Unfälle zu verringern. Der VCÖ zeigt nun gemeinsam mit der Bevölkerung auf, wo es Problemstellen für Fußgängerinnen und Fußgänger gibt. Bis 31. Mai können Stellen, wo es Verbesserungen braucht in einer Online-Karte unter www.vcoe.at eingetragen werden. Der VCÖ leitet die Einträge dann an die zuständige Behörde weiter.

Der Ausbau der Radinfrastruktur, auch in den Regionen um Siedlungen sicher mit dem nächst gelegenen Ortsgebiet zu verbinden, reduziert wiederum die Zahl schwerer Radunfälle. Im Jahr 2022 passierte österreichweit kein einziger tödlicher Radunfall auf einem Radweg.

Wichtig ist zudem die Aufmerksamkeit im Straßenverkehr zu erhöhen, um Unfälle durch Ablenkung und Unachtsamkeit zu reduzieren, sollte Handy am Steuer endlich auch in Österreich in das Vormerksystem aufgenommen werden.