Österreichs Top-Athleten: ÖSV gibt Kader für kommende WM bekannt

Der ÖSV-Kader für die WM 2024/25 steht fest. Die meisten Athleten (100) stellt die Sparte Ski Alpin, die wenigsten hingegen Grasski (10). Insgesamt werden 235 Herren und 138 Damen für Österreich an den Start gehen. 44 Zukunftshoffnungen des Landes scheinen erstmals in ihrer Karriere in der Kaderliste auf.

Erstmals im Nationalteam

Mit Fabio Gstrein, Johannes Strolz, Katharina Huber, Katharina Liensberger, Ariane Rädler, Julia Scheib (Ski Alpin), Thomas Rettenegger (Nordische Kombination), Mika Vermeulen (Langlauf), Anna Gandler (Biathlon), Dominik Burgstaller, Julian Lüftner (Snowboard), Adam Kappacher, Tristan Takats (Skicross), Christof Hochenwarter (Skibergsteigen) sowie Sebastian Posch, Tina Hetfleisch und Lara Teynor (Grasski) gelang 17 Athleten der erstmalige Sprung beziehungsweise die Rückkehr ins Nationalteam. Die gesamte Kaderliste findest du hier.

Gute Voraussetzungen

„Unser Ziel ist es, in allen Sparten so aufgestellt zu sein, dass wir dort auch erfolgreich sein können. Wenn ich mir die einzelnen Kaderlisten und die dazugehörigen Trainerteams anschaue, dann sieht man, dass wir in allen Disziplinen gute Voraussetzungen haben, um in der kommenden Saison vorne mitmischen zu können – und genau darum geht es“, so Mario Stecher, der seit 1. Mai offiziell als neuer ÖSV-Sportdirektor im Amt ist.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.05.2024 um 10:46 Uhr aktualisiert