Wiener Polizei sucht nun nach dieser Frau

Veröffentlicht am 3. Mai 2024, 11:24 / ©LPD

Die Frau steht im Verdacht, am 19. März, gegen 11 Uhr, in der Mariahilfer Straße auf ihr Opfer zugegangen zu sein. Durch Vorspielen falscher Tatsache soll sie laut Polizei die Person dazu bewegt haben, ihr einen vierstelligen Geldbetrag zu übergeben. Die Frau behauptete, dass sie einem „Schlepper“ Geld schulde. Das Bild zeigt die noch unbekannte Tatverdächtige beim Betreten einer Bank, in der ihr auch das Geld übergeben wurde.

Zeugen gesucht

„Es ist davon auszugehen, dass die derzeit unbekannte Tatverdächtige bereits mehrere solcher strafbaren Handlungen gesetzt hat beziehungsweise setzen wird“, heißt es seitens der Landespolizeidirektion Wien. Zeugen, denen die Tatverdächtige vor, während oder nach ihrer Flucht aufgefallen ist oder Angaben zur Identität der tatverdächtigen Person machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise werden an das Kriminalreferat Josefstadt unter der Telefonnummer +43 6646143676 erbeten.