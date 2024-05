Schockmoment: Auto ging mitten in der Nacht in Flammen auf

Veröffentlicht am 3. Mai 2024, 11:26 / ©Reinhard Thrainer/Pixabay

Kurz nach 4 Uhr früh erreichte die Polizei ein Notruf von der Feuerwehr Zettling über einen brennenden Wagen im Ortsteil Zettling. Eine mögliche Explosion am Fahrzeug führte dazu, dass nicht nur der Kleinwagen, sondern auch eine angrenzende Thujenhecke in Flammen aufging. Etwa 15 Feuerwehrleute waren schnell zur Stelle und brachten die Situation unter Kontrolle.

„Art Explosion am Fahrzeug“

Laut Polizeiangaben ereignete sich mitten in der Nacht eine „Art Explosion am Fahrzeug“. Die mögliche Verbindung zu ähnlichen Vorfällen im Zusammenhang mit zwei Anschlägen auf Einrichtungen der Zeugen Jehovas in der Steiermark wird derzeit von den Behörden untersucht, wie mehrere Medien berichten.

Keine Verletzten

Der Vorfall hinterließ am Fahrzeug einen Totalschaden, dessen genaue Höhe noch nicht bekannt ist. „Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen“, heißt es abschließend seitens der Polizei.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.05.2024 um 12:37 Uhr aktualisiert