21-Jähriger spazierte mit Verkehrszeichen herum – dann eskalierte es

Die Polizisten wurden auf den 21-jährigen Oberösterreicher am Donnerstag, 2. Mai, kurz vor Mitternacht in Freistadt nur aufmerksam, weil er zwei Verkehrszeichen in der Hand hielt. Sichtlich stark betrunken erklärte er den Beamten, er habe diese einige Meter zuvor gestohlen.

Betrunkener drehte durch

Die Polizisten forderten ihn daraufhin eigentlich nur auf, die Schilder wieder zurückzubringen. Bei der Aufnahme seiner Personalien drehte der 21-Jährige plötzlich durch. Er schlug einen Beamten mit der flachen Hand ins Gesicht. Die Polizisten mussten ihn mit Körperkraft zu Boden bringen. Gegen eine Festnahme versuchte sich der Oberösterreicher noch mit Fußtritten und Bedrohungen zu wehren, scheiterte aber.

Auf freiem Fuß

Nachdem er sich in der Polizeiinspektion wieder beruhigt hatte, wurde er gegen 1.40 Uhr auf freien Fuß gesetzt. Er wird bei der Staatsanwaltschaft Linz angezeigt.