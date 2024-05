Verkehrsunfälle kosteten Kärnten 2023 Millionen

Die Zahl der Verkehrstoten ist in Kärnten im Vorjahr auf 30 gestiegen; die Zahl der Verletzten auf 3.135. „Unfälle verursachen jedoch auch hohe volkswirtschaftliche Kosten“, weiß VCÖ-Expertin Katharina Jaschinsky. Im Vorjahr stiegen die Kosten der Verkehrsunfälle in Kärnten um mehr als 50 Millionen Euro auf 620 Millionen Euro, wie eine aktuelle VCÖ-Analyse zeigt. Enthalten seien unter anderem Behandlungskosten, Einsatzkosten, Sachschäden, Kosten für die Wirtschaft durch Arbeitskräfte-Ausfall und Krankenstände sowie die monetäre Bewertung des Leids, der Schmerzen und des Verlusts an Lebensqualität.

Auf Unfall-vermeidende Maßnahmen setzen

Mit Ausnahme von Vorarlberg und Wien sind die Unfallkosten in allen Bundesländern gestiegen. Die höchsten volkswirtschaftlichen Kosten hatte mit über 1,8 Milliarden Euro Niederösterreich. Dabei könnten mit verstärkten Unfall-vermeidenden Maßnahmen nicht nur Menschenleben gerettet und viel Leid vermieden werden, sondern auch die Unfallkosten reduziert werden, betont der VCÖ. Als präventive Maßnahme seien auch mehr Bus- und Bahnverbindungen wichtig.

VCÖ-Forderungen

Ein zentraler Hebel für mehr Sicherheit im Straßenverkehr sei auch eine geringere Geschwindigkeit. Jaschinsky dazu: „Die Gesetze der Physik lassen sich nicht außer Kraft setzen. Ein niedrigeres Tempo bedeutet einen kürzeren Anhalteweg, wodurch die Zahl der Unfälle sinkt, ebenso die Verletzungsschwere.“ Gerade auf den unfallträchtigen Freilandstraßen sollte – so wie in etlichen anderen europäischen Staaten auch – Tempo 80 die Regelgeschwindigkeit sein. In Gemeinden und Städte seien hingegen Verkehrsberuhigung und eine Verkehrsplanung, welche sich an der Sicherheit von Kindern und älteren Menschen orientiert, sehr wirksam. Wichtig sei – laut der VCÖ-Expertin – zudem, die Aufmerksamkeit im Straßenverkehr zu erhöhen.