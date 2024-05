Team Kärnten fordert Rücktritt von Vizebürgermeister

Immer weitere Kreise zieht die Bestellung des neuen Magistratsdirektors in Klagenfurt. Hauptanwärter ist nach wie vor der derzeitige Stadtwerke-Aufsichtsratsvorsitzende Jürgen Dumpelnik, der als guter Freund des Vizebürgermeisters Philipp Liesnig auch als SPÖ-nahe gilt. Wie berichtet, hätte Dumpelnik einen Sondervertrag mit etlichen Zusatzprivilegien erhalten sollen, der ihm monatlich mehr als 11.000 Euro gebracht hätte. Den entsprechenden Antrag soll er sogar selbst mitverfasst haben – mehr dazu hier.

Aufregung um 11.000 Euro-Dokument

Eine SPÖ-Klubmitarbeiterin legte das Ur-Dokument vor, das sogar auf dem Briefpapier des Bürgermeisters erstellt worden sei, heißt es nun in einer Aussendung der Bürgermeisterpartei. Laut dem Team Kärnten erscheine Dumpelnik nicht nur als Autor, sondern sei auch der letzte Bearbeiter des Dokuments. Auch soll Christoph Herzeg – der scheidende Magistratsdirektor von Villach und ein Freund von Vizebürgermeister Liesnig – in den Erstellungsprozess des Amtsvortrags involviert gewesen sein. Team-Kärnten-Klubobmann Patrick Jonke fordert den SPÖ-Parteichef Philip Kucher deshalb jetzt dazu auf, endlich aktiv zu werden.

Team Kärnten fordert: „Liesnig zum Rücktritt bewegen“

Die „offensichtliche Postenschacherei“ sei für Jonke nur „die Spitze des Eisbergs“. Er betonte, „dass in Klagenfurt Chaos, Zwist und Uneinigkeit herrschen, seitdem Liesnig als SPÖ-Vizebürgermeister im Rathaus seine Machenschaften treibt.“ Aus diesem Grund fordert Patrick Jonke den Parteichef Philip Kucher nun dazu auf, Konsequenzen zu ziehen und Liesnig zum Rücktritt zu bewegen.

Bürgermeister zu weiterem Vorgehen rund um Magistratsdirektorbestellung

Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten) wettert hingegen direkt gegen Dumpelnik. Mit diesem Verhalten habe er sich selbst aus dem Rennen genommen, so der Stadtchef. „Für die Position des Magistratsdirektors reichen nicht nur Sachkenntnisse, mindestens genauso wichtig sind Werte wie Charakter, Moral, Aufrichtigkeit und Glaubwürdigkeit. Das wurde hiermit von Herrn Dumpelnik missachtet. Die Situation ist jetzt neu zu bewerten“, betont Scheider. Was die weitere Vorgehensweise zur Nachbesetzung betrifft, so will er auf den Endbericht der internen Revision warten.

SPÖ-Mitarbeiterin anderer Abteilung zugewiesen

Die betroffene SPÖ-Mitarbeiterin sei mittlerweile einer anderen Abteilung zuweisen worden. „Als Personalreferent ist es meine Pflicht, die betroffene SPÖ-Mitarbeiterin zu schützen“, so Scheider weiter. Seine politischen Mit-Akteure fordert er auf, zu einer ordentlichen Sachpolitik zurückzukehren. „Es muss endlich wieder für die Stadt und die Bevölkerung gearbeitet werden.“

ÖVP: „Für Klagenfurt nicht tragbar“

„Für mich ist klar, dass Parteiobmann Kucher hier für Ordnung im eigenen Stall sorgen muss“, schlägt sich ÖVP-Klubobmann Julian Geier auf die Seite des Team Kärnten. Die Grenzen seien Geiers Meinung nach klar überschritten worden und Vizebürgermeister Liesnig müsse Verantwortung für sein Handeln übernehmen. „Klar ist auch, dass mit den aktuellen Entwicklungen sich die schlimmsten Befürchtungen bewahrheitet haben und sich die Sicht der Volkspartei bestätigt, dass Dr. Dumpelnik als Magistratsdirektor für Klagenfurt nicht tragbar ist“, so Geier abschließend.

GRÜNE: „Finanzreferent Liesnig treibt es zu weit“

„Was in Klagenfurt passiert, ist völlig daneben. Selbst die eigenen Mitarbeiter können das System der SPÖ nicht mehr mittragen“, kommentiert Nationalratsabgeordnete und Landessprecherin Olga Voglauer (GRÜNE). Die Konsequenzen, die sich daraus ergeben, seien für Voglauer klar: „[…] Es gilt, die Reißleine zu ziehen, bevor es zu spät ist. Klagenfurt braucht einen Neustart. Klagenfurt braucht Neuwahlen.“

