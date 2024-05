14 Mio. Euro: So viel geben die KÃ¤rntner fÃ¼r Muttertag aus

Veröffentlicht am 3. Mai 2024, 12:54 / ©Pixabay/Tim Kraaijvanger

„Unsere Mütter verdienen Anerkennung für ihren täglichen Einsatz und ihr unermüdliches Engagement. Es ist Zeit, Danke zu sagen“, so Raimund Haberl, Obmann der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Kärnten. Laut einer aktuellen Umfrage der KMU Forschung werden in Kärnten insgesamt 14 Millionen Euro für Muttertagsgeschenke ausgegeben. Studie zeigt auch, dass 75 Prozent der Männer und 70 Prozent der Frauen planen, ihre Mutter, Schwiegermutter oder Partnerin beschenken wollen.

Beliebtesten Geschenke im Jahr 2024

Blumen und Pflanzen sind die beliebtesten Geschenke, gefolgt von Süßigkeiten und Körperpflegeprodukten. Orchideen führen die Liste der bevorzugten Blumen an, gefolgt von Rosen und Tulpen. Die Studie führt weiter aus, dass die Kärntner durchschnittlich 55 Euro für ihre Geschenke ausgeben werden. Während neun Prozent ihr Budget reduzieren wollen, planen 13 Prozent, mehr auszugeben.

Wesentlicher Umsatzbringer

Fragt man die Mütter, worauf sie sich am meisten freuen, stehen immaterielle Aspekte wie gemeinsame Zeit mit den Liebsten, Gesundheit, Ruhe und Liebe an erster Stelle. „Der Muttertag ist ein wesentlicher Umsatzbringer für den Kärntner Handel, denn neben dem Blumenfachhandel hat dieser Tag auch für Drogerien, Parfümerien und für den Schmuckhandel eine ganz besondere Bedeutung“, so Haberl abschließend.