Ex-Freund taucht in Wohnung auf – würgt und begrapscht 27-Jährige

Wienerin in Angst

Veröffentlicht am 3. Mai 2024, 13:22 / ©Montage: 5 Minuten/ Canva

Zu dem Vorfall kam es am gestrigen Donnerstag, dem 2. Mai, um 14.15 Uhr. Der 25-jährige Österreicher war zweimal unaufgefordert in die Wohnung der 27-Jährigen gekommen. Bei einem Streit würgte er sie und begrapschte sie im Intimbereich. Sie rief daraufhin eine Freundin an. Anschließend sei er aus der Wohnung gegangen und habe sie telefonisch gefährlich bedroht. Es wurde die Polizei alarmiert.

Annäherungsverbot ausgesprochen

Der Tatverdächtige wurde in der Nähe der Wohnung angehalten und vorläufig festgenommen. Weiters wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot gegen ihn ausgesprochen. Bei der Vernehmung zeigte sich der 25-Jährige nicht geständig. Er wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß angezeigt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.05.2024 um 13:36 Uhr aktualisiert