Stadt sponsert KAC-Fanclubs Tagesfahrt nach Lignano

Bürgermeister Christian Scheider übergab die Gutscheine an die Vertreter der KAC-Fanclubs.

Bürgermeister Christian Scheider übergab die Gutscheine an die Vertreter der KAC-Fanclubs.

Veröffentlicht am 3. Mai 2024, 13:53 / ©StadtKommunikation / Bauer

Zwei Wochen sind seit dem letzten Match der Finalserie zwischen dem EC Salzburg und dem EC-KAC vergangen. Die Fans der Rotjacken können mit Stolz auf eine herausragende Saison mit konstant starken Leistungen zurückblicken. Eine wichtige Säule des Erfolges sind ohne Zweifel die drei KAC-Fanclubs „Red White Dragons„, „Stiege 19“ und „Vikings„. Für die glühenden KAC-Anhänger hat sich die Stadt Klagenfurt nun ein kleines Dankeschön zum Saisonabschluss überlegt.

Überraschung für die KAC-Fanclubs

„Geht man nach den Fans, ist der KAC unbestritten die Nummer 1 in Österreich, das ist Fankultur auf höchstem Niveau. Dafür wollen wir heute Danke sagen und die drei KAC-Fanclubs zu einer Tagesfahrt in unserer Partnerstadt Lignano inklusive Frühstück und Bürgermeisterempfang auf der Terrazza Mare einladen“, so Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten). Vertreter der Fanclubs nahmen die Gutscheine dankend entgegen.