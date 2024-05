„Aufstiegs-Held“ Straudi verlängert Vertrag beim SK Austria Klagenfurt

Der 25-jährige Defensiv-Allrounder unterschrieb ein neues Arbeitspapier bis zum 30. Juni 2025.„Wir freuen uns, dass Simon den Weg mit dem SK Austria Klagenfurt weitergehen wird. Er ist ein taktisch gut ausgebildeter und technisch versierter Spieler, der dadurch verschiedene Positionen einnehmen kann“, sagt Geschäftsführer Sport Günther Gorenzel.

Seit Sommer 2022 in Klagenfurt

Anfang August 2020 war Straudi auf Leihbasis vom deutschen Erstligisten Werder Bremen nach Waidmannsdorf gekommen und im weiteren Verlauf der Aufstiegs-Saison eine starke, verlässliche Größe. In allen 20 Pflichtspielen unter der Regie von Chefcoach Peter Pacult gehörte der Italiener der Startformation an. Nach einem Jahr in Bremen kehrte Straudi im Sommer 2022 nach Klagenfurt zurück. Mittlerweile stehen 62 Pflichtspiele im Trikot der Austria Klagenfurt zu Buche. In der laufenden Serie kommt der Südtiroler auf 19 Einsätze in der ADMIRAL Bundesliga und im ÖFB-Cup. Seit Ende März fehlt der 25-Jährige aufgrund einer Oberschenkelverletzung.