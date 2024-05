Kaleen und Conchita: Österreichs ESC-Stars in Malmö vereint

Aber für ein Gipfeltreffen zweier heimischer ESC-Königinnen bleibt auch im größten Probenstress Zeit: Im Rahmen ihres zweiten Probentermins am Donnerstag in der Malmö Arena traf Kaleen Österreichs Song-Contest-Gewinnerin Conchita von 2014 zum Fotoshooting.

Conchita feiert 10 Jahre ESC-Sieg in Malmö mit Konzert

Schließlich wird auch Conchita in Malmö die Bühne erklimmen. Am Montag (6. Mai) gibt die ESC-Queen zum Zehnjährigen ihres Triumphes beim Song Contest in Kopenhagen im Eurovision Village der Stadt, also dem öffentlichen Partyareal, ein Konzert.

Kaleen probt für den Song Contest: Helle Outfits und intensive Analyse

Abseits derlei royaler Treffen stand für Kaleen weiterhin das Feilen an der Performance für den Song „We Will Rave“ auf der Tagesordnung. Bei den drei Durchgängen im dichtgetakteten Probenplan trat die 29-jährige Kaleen diesmal im helleren Outfit vor die ESC-Welt. „All das werden wir jetzt analysieren und dann entscheiden, womit Kaleen nächste Woche auf die Bühne geht“, umriss in einer Aussendung Delegationsleiter Stefan Zechner den Zeitplan.

Kaleen mit Startnummer 6 im Halbfinale

Fix ist, dass Kaleen im 2. Halbfinale mit 15 anderen Acts um eines von zehn Finaltickets kämpfen wird und dabei die Startnummer 6 ausgefasst hat. Das Semifinale wird ab 21 Uhr live in ORF 1 übertragen, mit dem bewährten Kommentar von Andi Knoll. Sollte die rot-weiß-rote Kandidatin ins Finale aufsteigen – wonach es laut den Buchmachern derzeit aussieht, die Kaleen auf Platz 8 ihres Semifinales reihen – wird es am 11. Mai ernst, wenn das große Song-Contest-Finale ab 21 Uhr die 26 besten Ländervertreterinnen und -vertreter des Jahres vereint.

ESC-Stargast mit Tom Neuwirth aka Conchita bei ORF 1

Bei der Einstimmung auf die ESC-Halbfinale hat Conchita ebenfalls ein Wörtchen mitzureden. So ist die Künstlerin mitsamt ihres Alter Egos Tom Neuwirth am 7. Mai der Stargast in dem ebenfalls von Andi Knoll gestalteten Einführungsformat „Mr. Song Contest proudly presents“, das den ESC-Abend auf ORF 1 um 20.15 Uhr einläutet. Nach dem Halbfinale folgt um 23.30 Uhr die Dokumentation „Conchita – Auf den Schwingen des Phönix“, die ebenfalls auf den Song-Contest-Triumph zurückblickt. „Unglaublich, dass der ESC-Sieg von Conchita schon zehn Jahre her ist!“, verspricht Knoll eine Rückschau auf den historischen Sieg Österreichs. In Teil 2 der Vorschausendung „Mr. Song Contest proudly presents“ am 9. Mai ist dann nicht nur Kaleen selbst zu Gast, sondern auch die einstigen Kandidaten Zoë und Cesár Sampson. (APA/red. 3.5.2024)