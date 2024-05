Pressefreiheit: Österreich rutscht im Europa-Ranking ab

Veröffentlicht am 3. Mai 2024, 14:48 / ©Pexels.com

„74,69 Punkte und damit nur mehr Platz 32 sind das bittere und bisher schlechteste Ergebnis, das Österreich im international vergleichenden Pressefreiheitsindex von Reporter ohne Grenzen zur Kenntnis nehmen muss”, bilanziert Fritz Hausjell, Präsident von Reporter ohne Grenzen Österreich.

Schlechtes Jahr für unabhängigen Journalismus

Die Ursachen seien laut Hausjell vielfältig und zumeist hausgemacht. Der Präsident von “Reporter ohne Grenzen Österreich” weiter: “2023 war gar kein gutes, sondern explizit ein ziemlich schlechtes Jahr für Vielfalt, Stärke und Unabhängigkeit des Journalismus in Österreich.“ In der EU liegt Österreich damit bereits hinter 16 Mitgliedstaaten und nur mehr vor 10 EU-Mitgliedsländern.

Aggressive Stimmung gegen Medien

Zwei Jahre nach der Einführung der neuen Methodik der Ermittlung des Zustandes der Pressefreiheit bleibt die Position Österreichs besorgniserregend und die Punktzahl sinkt kontinuierlich. Wie weltweit vielerorts zu beobachten ist, war das letzte Jahr auch in Österreich geprägt von einer zunehmend aggressiven Stimmung gegenüber Medienschaffenden und den journalistischen Medien. Im Gegensatz zu früheren Jahren, in denen vor allem inmitten der Corona-Pandemie Angriffe aus der Gesellschaft zu verzeichnen waren, die das Vertrauen in die freie Presse verringerten, traten 2023 laut Reporter ohne Grenzen vermehrt Politiker auf den Plan, um sich gegen Journalisten zu positionieren. Es sei daher keine Überraschung, dass Österreich, das im Gesamtscore um 2,61 Punkte gefallen ist, den größten Punktabzug mit 8,84 Punkten im gesellschaftlich-kulturellen Kontext verzeichnete, aber mit minus 5,02 Punkten im politischen Kontext den zweitgrößten Verlust erlitt.