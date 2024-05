Seit mehreren Jahren im Geschäft: Für Dealer klickten die Handschellen

Die Staatsanwaltschaft Wien ordnete daraufhin die Durchsuchung seiner Wohnung, die am Donnerstag, 2. Mai, um 17.50 Uhr, durchgeführt wurde, an. Der 29-Jährige wurde in der Wohnung vorläufig festgenommen und es wurden rund 435 Gramm vermutlich Cannabiskraut, 24.020 Euro Bargeld, zwei Schreckschusswaffen und ein Totschläger sichergestellt. Bei der Vernehmung gestand der Tatverdächtige, dass er seit 2020 Suchtmittel verkauft. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er in eine Justizanstalt gebracht.