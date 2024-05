AK-Wahlen 2024 zu Ende: Alle Präsidenten in ihren Ämtern bestätigt

Veröffentlicht am 3. Mai 2024, 14:58 / ©5 Minuten

Wie schon bisher stellen die Sozialdemokratischen Gewerkschafter (FSG) in sieben Arbeiterkammern (Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark und Wien) die Mehrheit, in zwei Arbeiterkammern (Tirol und Vorarlberg) konnten die Christlichen Gewerkschafter (FCG-ÖAAB) ihre Mehrheiten halten.

So punkteten die einzelnen Listen

Es liegt nun eine Gesamtübersicht über die zu verteilenden Mandate in allen Vollversammlungen der Arbeiterkammern für die kommenden fünf Jahre vor. Von den gültigen Stimmen entfielen auf Sozialdemokratische Gewerkschafter:innen (FSG) 57,14 Prozent (2019: 60,48 Prozent), Christliche Gewerkschafter:innen (FCG-ÖAAB) 16,56 Prozent (2019: 18,56 Prozent), Freiheitliche Arbeitnehmer (FA) 12,27 Prozent (2019: 10,07 Prozent), AUGE/UG 4,51 Prozent (2019: 5,43 Prozent). In allen Arbeiterkammern werden insgesamt 840 Mandate vergeben. Die Wahl des Präsidenten der Bundesarbeitskammer (BAK) findet bei der konstituierenden Hauptversammlung am 25. Juni statt.