Tennis Junior Cup in Villach: Österreich scheidet im Halbfinale aus

Die Burgenländerin Leonie Rabl musste sich gegen Tereza Krejcova aus Tschechien genauso in drei Sätzen mit 6:3, 3:6 und 2:6 knapp geschlagen geben wie auch die erst 13-jährige Tirolerin Anna Pircher, für die nach hartem Kampf gegen die Ukrainerin Anastasiia Firman (6:4, 1:6, 3:6) ebenso im Semifinale Endstation war.

Alles gegeben

Beide ÖTV-Talente zeigten beim hochkarätigen ITF-J200 Sandplatz Jugendtennisturnier auf den VAS-Plätzen in Villach so richtig auf. Auch wenn es am Ende für den Finaleinzug nicht gereicht hat. Vor allem die erst 13-jährige Anna Pircher legte eine ganz große Talentprobe ab. Die junge Tirolerin, die erst vor wenigen Tagen in Wien als erste Österreicherin seit Barbara Haas im Jahre 2010 ihr erstes internationales U18-Turinier für sich entscheiden konnte, verlor am Ende im Semifinale ganz knapp in drei Sätzen. Dabei verließ sie im entscheidenden dritten Satz ein wenig die Kraft, denn sie musste von der ersten Runde an jeweils über drei Sätze gehen. Dennoch war sie über ihren Semifinaleinzug und ihrer Leistung bei diesem so stark besetzten Turnier in Villach absolut glücklich.

Zuversicht für das nächste Turnier

„Heute hat es leider nicht gereicht, aber ich habe ein starkes Turnier gespielt, ich bin mit meiner Leistung schon sehr zufrieden. Natürlich wäre ich morgen gerne im Finale gestanden. Aber ich muss auch meiner Gegnerin gratulieren, sie hat sehr gut gespielt. Es ist übrigens ein sehr gut organisiertes Turnier hier in Villach, ich möchte mich bei allen Verantwortlichen sehr herzlich bedanken. Nächstes Jahr komme ich wieder, dann will ich das Turnier gewinnen!“ Bei den Boys zogen Kase Schinnerer (USA) und Glib Sekachov (UKR) ins Finale ein. Das Finalspiel der Freauen findet morgen, Samstag, ab 10 Uhr auf den VAS-Plätzen in Villach statt.