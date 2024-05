Steirerkrafts Beitrag zum Klimaschutz: CO2-Kompensation wie 100.000 Bäume

Wollsdorf/St. Ruprecht an der Raab

Das Unternehmen strebt an, seinen gesamten Energiebedarf bis 2030 durch eigene Quellen zu decken. Durch Investitionen in innovative Technologien und den Einsatz von erneuerbaren Energien setzt die Alwera-Gruppe ein starkes Zeichen im Kampf gegen den Klimawandel.

Neues Heizsystem soll CO2-Ausstoß reduzieren

In ihrem Bemühen um eine grünere Zukunft hat die Alwera-Gruppe bereits Schritte unternommen. Ein neues Heizsystem, das im August in Betrieb gehen wird, wird dazu beitragen, den CO2-Ausstoß des Unternehmens signifikant zu reduzieren.

CO2-Einsparungen entsprechen dem Pflanzen von 100.000 Bäumen jährlich

Die Einführung einer Energiezentrale mit modernster Technologie zur Wärmeerzeugung ist ein zentraler Bestandteil dieser Bemühungen. Durch diese Maßnahme wird das Unternehmen jährlich CO2-Emissionen einsparen, was einer Kompensation von rund 100.000 Bäumen entspricht. Zusätzlich investiert die Alwera-Gruppe in Photovoltaikanlagen, um ihren eigenen Strombedarf zu decken und so ihre Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen weiter zu reduzieren.