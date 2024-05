„Diebes-Familie“ stahl Zahnbürsten aus Drogeriemärkten

Während die Frau und das Kind als Auskundschafter und Aufpasser an der Tat beteiligt waren, führte der Mann den Diebstahl durch. Am selben Tag stahl derselbe männliche Täter in einem Drogeriemarkt in Klagenfurt ebenfalls 13 elektrischen Zahnbürsten. Es entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Weitere Ermittlungen werden geführt.