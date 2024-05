Klarheit wird verlangt: Freizeitpädagogen drohen mit Protestmaßnahmen

Veröffentlicht am 3. Mai 2024, 19:47 / ©Pixabay / StockSnap

Freizeitpädagogen, die Kinder an ganztägigen Schulen betreuen, fordern mit einem Schreiben an die Bundesregierung Klarheit: Nach einem Jahr der Unsicherheit wollen sie die Sicherheit, dass eine geplante Gesetzesnovelle in dieser Legislaturperiode nicht mehr beschlossen wird. Andernfalls drohen sie mit Protestmaßnahmen. Besorgt sind auch tausende Eltern und Kinder.

Verhandlungen ohne zufriedenstellendes Ergebnis

Vor genau einem Jahr wurden schwarz-grüne Pläne enthüllt, die massive Veränderungen des Berufsfelds der Freizeitpädagogik vorsahen. Die Beschäftigten kritisierten drohende Verschlechterungen und traten in den Streik: Verhandlungen zwischen Regierung, Gewerkschaft GPA und Betriebsräten waren die Folge. Die Verhandlung sind beendet, aber ohne zufriedenstellendes Ergebnis: „Durch unseren Einsatz konnten die ursprünglichen Pläne der Regierung zwar abgemildert werden, sie wären aber insgesamt immer noch eine Verschlechterung“, so Selma Schacht, Betriebsratsvorsitzende bei „Bildung im Mittelpunkt“, dem größten betroffenen Betrieb in Österreich.

„Wir streiken nicht leichtfertig“

„Wir sind seit einem Jahr in Unsicherheit. 94 Prozent der Kollegen lehnen den Entwurf ab. Wir wollen Klarheit, dass die Regierung die Reform nicht gegen unseren Willen durchziehen wird. Wenn diese Zusage ausbleibt, organisieren wir am 22. Mai, dem Jahrestag der Veröffentlichung, einen Warnstreik. Tag für Tag sind wir für tausende Kinder und ihre Eltern da – wir streiken nicht leichtfertig“, fügt Freizeitpädagogin Chantal Turel hinzu. „Wir sind für eine Reform der Ganztagsschule immer gesprächsbereit, wenn sie Verbesserungen bringt. Aber für eine gute Reform braucht es mehr Ressourcen und die Einbindung und Zustimmung der Experten aus dem Alltag“, betont Betriebsrätin Schacht.