Leiche gefunden: Es handelt sich um vermissten Tiroler (77)

Veröffentlicht am 3. Mai 2024, 21:08 / ©Robert Telsing

Wie 5 Minuten berichtete, wurde zwei Tage nach dem vermissten 77-Jährigen gesucht. Am heutigen Freitag dem 3. Mai wurde eine Leiche gefunden, bei dem es sich laut Polizei tatsächlich um den Vermissten handeln soll. Die Suche nach dem Abgängigen wurde am 3. Mai aufgrund eines neuen Hinweises im Bereich Mischbachalm gezielt fortgesetzt. Um 14.24 Uhr wurde die Landesleitzentrale der Polizei von Wanderern über das Auffinden einer toten Person nahe des Mischbach Wasserfalles (1281 Meter) in Kenntnis gesetzt.

Absturzstelle bis jetzt unbekannt

Der 77-Jährige dürfte laut bisherigen Erkenntnissen beim Abstieg vom Weg abgekommen und im bewaldeten, steilen, felsdurchsetzten Gelände aus großer Höhe abgestürzt sein. Der Notarzt des NAH „C1“ konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die tatsächliche Absturzstelle konnte bisher noch nicht ermittelt werden. Entsprechende Erhebungen dazu werden fortgeführt und nach deren Abschluss wird Bericht an die Staatsanwaltschaft Innsbruck erstattet werden.