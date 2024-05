Brandstiftung in Innsbruck: Container standen in Flammen

Am Nachmittag des 3. Mai wurden von einem bisher unbekannten Täter in der Amthorstraße und am Pradler Platz in Innsbruck Müllcontainer in Brand gesteckt. Im Innenhof eines Objektes brannten 2 Container vollständig aus. Das Feuer breitete sich auf einen nahestehenden Zaun, die Fassade eines Hauses und ein dort abgestelltes Rennrad aus. Am Pradler Platz brannte ein Papiercontainer. Aufgrund der Nähe der beiden Tatorte und der Tatzeiten (ca. zwei Minuten zwischen erstem und zweiten Brandausbruch) wird von ein und derselben Täterschaft ausgegangen. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit nicht bekannt.