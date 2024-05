Spionagefall Ott: Ex-FPÖ-Mitarbeiter soll Geheimlaptops gekauft haben

Einen verschlüsselten SINA-Laptop* versteckte Egisto Ott hinter einer Sockelleiste unter einem E-Herd, den zweiten in einem Regal. Ermittler fanden diese bei der Hausdurchsuchung an Otts Wohnadresse in Paternion, Villach-Land, Kärnten.

Wo sind die anderen Laptops?

Doch laut dem britischen Geheimdienst MI5 sind noch weitere Rechner im Umlauf. Im Zuge des Ermittlungsverfahrens gibt Ott laut Medienberichten diesbezüglich zu Protokoll: „Mir wird vorgehalten, dass es insgesamt fünf Sina-Laptops gibt. Dazu gebe ich an, (…) diese wurden von einem Investigativ-Journalisten in Österreich angeschafft und dienen der internen Kommunikation dieser Journalisten. Ich selbst habe davon drei Stück bekommen.“ Wo sind nun die anderen SINA-Laptops? Und was hat es mit dem Investigativ-Journalisten auf sich? Erstere der beiden Fragen wird sich so schnell wohl nicht beantworten…

20.000 Euro für Geheimlaptop

Zwei der Laptops befanden sich in Otts Besitz, fünf sollen es insgesamt sein – eine Rechnung, die partout nicht aufgehen kann. Nun, wie „profil“ heute berichtet, soll einer jener bei der Hausdurchsuchung gefundenen Computer über die Hände des flüchtigen Ex-Wirecard-Chefs Jan Marsalek nach Moskau gewandert sein. Der Preis dafür: 20.000 Euro. Welche Daten sich darauf befunden haben könnten, wird ermittelt. Ott – wie zu erwarten – bestreitet jeglichen Kauf und Verkauf der SINA-Laptops.

Ex-FPÖ-Mitarbeiter soll Laptops gekauft haben

Ott gab demnach weiter zu Protokoll: „Der vierte und fünfte Laptop befindet sich bei einem Investigativ-Journalisten und seinem Mitarbeiter.“ Die Ermittlungen der Behörden führten schließlich zum mutmaßlichen Käufer der Computer, einem ehemaligen FPÖ-Sprecher. Es sei sein Unternehmen gewesen, dass die SINA-Laptops „angeschafft“ haben soll, wie es im „profil“-Bericht heißt. Jener selbsternannte Investigativ-Journalist soll es sich selbst zum Ziel gemacht haben, diverses „aufzudecken“. Ob er dies mit Otts Hilfe, der der Russland-Spionage verdächtigt wird, gemacht hat? Schon länger vermuteten die Behörden, dass einige der sensiblen Daten über Ott an den Ex-FPÖ-Mitarbeiter gingen. Es kam bereits mehrmals zu Einvernahmen.

„Sämtliche Laptops sind clean“

Der beschuldigte „Investigativ-Journalist“ äußerte sich bei X (ehemals Twitter) wie folgt zur Thematik: ‚Bei uns ist nichts mehr zu finden.‘ Nach mehreren Monaten harter Arbeit haben wir bei Fass ohne Boden [Blog] ca. 750 GB Daten, Datenleaks und Dokumente digital geschreddert, Berge an Akten physisch vernichtet und die Backups digital ins Ausland verschoben. Sämtliche Passwörter wurden umgestellt und jeder einzelne Zugang mit einem neuen PW versehen. Ich habe nicht einmal mehr ein Passwort am Handy abgespeichert. In den letzten zehn Jahren ist viel Material zusammengekommen. Insbesondere alte Sicherungskopien, Recherchen und Dokumente sind endlich an einem Ort vereint. Sämtliche Laptops und Handys sind mittlerweile clean bzw. wurden ausgetauscht. In den letzten fünf Jahren haben wir uns auf mindestens vier Hausdurchsuchungen vorbereitet. In Summe wurde ich dreimal als Zeuge in meiner Funktion als Herausgeber und Chefredakteur einvernommen.“

Um Gaby Schwarz zu zitieren: "Bei uns ist nichts mehr zu finden." Nach mehreren Monaten harter Arbeit haben wir bei @FassoBoden ca. 750 GB Daten, Datenleaks und Dokumente digital geschreddert, Berge an Akten physisch vernichtet und die Backups digital ins Ausland verschoben.… pic.twitter.com/Z84k6xPgMA — Alexander Surowiec (@SuroAlex) May 1, 2024

*Was sind SINA-Laptops? Die SINA-Laptops spielen im Spionagefall Ott eine Hauptrolle. SINA steht für Sichere Inter-Netzwerk Architektur. Wie der Zusammenhang schon vermuten lässt, werden die speziell verschlüsselten Geräte unter anderem von Geheimdiensten verwendet.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.05.2024 um 23:09 Uhr aktualisiert