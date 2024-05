Neue Ausgabe von „Fokus Volkskultur“ vorgestellt

Veröffentlicht am 4. Mai 2024, 12:36 / ©Land Steiermark/Binder

In diesem gemeinsamen Journal informieren die volkskulturellen Verbände und Institutionen der Steiermark jährlich über ihre Aktivitäten und Projekte des vergangenen Jahres. Das breite Engagement und die vielfältigen Aktivitäten rund um die steirische Volkskultur spiegeln sich in den zahlreichen volkskulturellen Vereinen wider.

Steirische Traditionen

Mit rund 19.000 Musikerinnen und Musikern in Blasmusikkapellen, 12.000 Sängerinnen und Sängern in Chören und etwa 11.000 Mitwirkenden in Trachtenvereinen prägt die Volkskultur das kulturelle Leben der Steiermark. Die aktuelle Ausgabe des Journals „FOKUS VOLKSKULTUR“ macht dieses umfassende kulturelle Wirken einmal mehr sichtbar und zeigt auch zukunftsweisende Initiativen im Bereich der Nachwuchs- und Jugendarbeit auf.