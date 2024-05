Grazer Gesundheitsdrehscheibe bietet Demenzprävention vor Ort an

Menschen neigen dazu, frühe Anzeichen wie etwa Vergesslichkeit zu ignorieren. Oft geschieht dies aus Scham oder Angst. Damit jedoch Medikamente ihre Wirkung voll entfalten können, sollten sie in einem möglichst frühen Stadium zum Einsatz kommen. Wird die Therapie rechtzeitig begonnen, wirkt das gegen den Verlust von sozialen Kontakten und erhält länger die Selbstständigkeit sowie die Fähigkeit zu Hause zu wohnen. Die Gesundheitsdrehscheibe Graz bietet daher kostenlose und anonyme Gedächtnistests an. Die Mitarbeiter informieren zu ersten Symptomen von Demenz, zum Krankheitsverlauf sowie zu Hilfs- und Beratungsangeboten.

© Gesundheitsdrehscheibe Graz

„Menschen mit Demenz und ihre Familien sollen sich in Graz gut aufgehoben, integriert und unterstützt fühlen. Früherkennung ist das Um und Auf. Das neue Projekt der Community Nursing Lend geht daher aktiv auf die Menschen zu und informiert sie direkt vor Ort“, erklärt Gesundheitsstadtrat Robert Krotzer (KPÖ). „Wir Community Nurses möchten alle Menschen, die sich Sorgen um ihr Gedächtnis machen oder Veränderungen bemerken ermutigen, einen wichtigen Schritt zur Selbstfürsorge zu machen. Betroffene und Angehörige werden bei uns fachkundig beraten und dabei unterstützt ihr Gedächtnis selbst in die Hand zu nehmen“, so Christina Holzer, Community Nurse in der Gesundheitsdrehscheibe Graz.